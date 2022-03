Bestuur en partijleider Volt: risico's gedrag Gündogan onderschat

Het partijbestuur en partijleider Dassen van Volt hebben de risico's van het gedrag van Kamerlid Gündogan onderschat. Dat laat de partij weten aan NRC. Die krant heeft met vijf mensen gesproken die een melding hebben gedaan over ongewenst gedrag van Gündogan.

Bij de partij waren "geruchten" bekend over ongewenst gedrag en met een melding van een "nare ervaring" is in onvoldoende gedaan, zegt Volt. "Achteraf realiseren wij ons dat we deze signalen serieuzer hadden moeten nemen."

Het bestuur en Dassen zeggen dat ze lang hebben geprobeerd Gündogan bij te sturen met gesprekken. "Dit was onvoldoende. Hierdoor zijn mensen in onze partij beschadigd."

Rechter

Volt zette Gündogan vorige maand uit de Tweede Kamerfractie na dertien meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het Kamerlid spande een kort geding aan, omdat ze terug wilde in de fractie. Ze kreeg vorige week gelijk van de rechter. Dassen bood daarop Gündogan excuses aan.

De rechter oordeelde dat Volt "in de hele affaire te voortvarend een onjuiste weg heeft bewandeld". De statuten van de partij en de fractieregelementen bieden volgens de rechter geen grondslag voor een schorsing. Over de inhoud van de meldingen oordeelde de rechter niet.

Avances en intimidatie

Gündogan wordt beschuldigd van onder meer seksuele avances, intimidatie, problematisch alcoholgebruik en handtastelijkheden. Dat beeld komt naar voren in de krant, die vijf melders anoniem opvoert.

Een Volt-medewerker zegt tegen NRC dat ze, destijds zeventien jaar oud, meermaals op haar billen is geslagen door Gündogan. Bij een andere medewerker zou ze herhaaldelijk toespelingen op zijn homoseksualiteit hebben gemaakt, ook nadat de medewerker had gezegd dat hij dat niet wilde.

Verder maakte Gündogan volgens NRC opmerkingen in fractievergaderingen over haar twee collega-Kamerleden. Koekkoek zou er "onverzorgd" uitzien en fractieleider Dassen zou "te mager" zijn.

'Valse grappen'

In een reactie aan NRC laat Gündogan weten dat er een "hetze" tegen haar is. Over het op de billen slaan zegt zich niet te kunnen herinneren dat ooit bij een minderjarige te hebben gedaan. Over de homoseksuele medewerker zegt Gündogan dat die pas klaagde "nadat ik hem een officiële waarschuwing had gegeven, omdat hij niet functioneerde".

En wat betreft de opmerkingen over uiterlijkheden zegt Gündogan: "Dat heb ik vast gedaan, ik maak af en toe valse grappen."

"Achteraf realiseren wij ons dat we de signalen serieuzer hadden moeten nemen", zeggen het partijbestuur en Dassen tegen NRC.

Volt heeft een integriteitsbureau ingeschakeld om de klachten te onderzoeken. De partij laat weten dat zij niet zullen "verzuimen de nodige consequenties te verbinden aan de uitkomst". Volt overweegt ook nog in hoger beroep te gaan tegen de rechterlijke uitspraak van vorige week.