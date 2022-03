Plots heersen Chinese winterparalympiërs: 'Hoe hebben ze dat in godsnaam gedaan?'

Een ongekende groeicurve in slechts vier jaar tijd waar menigeen vraagtekens bij zet. Zo ook Falco Teitsma, bondscoach van de Nederlandse paraskiërs. "Hoe hebben ze dat in godsnaam gedaan?", is een van de vragen die Teitsma samen met een internationale groep coaches probeert te beantwoorden.

Om de progressie van China te duiden, moeten we eerst vier jaar terug in de tijd. In Pyeongchang veroverde China welgeteld één medaille. Het was de eerste medaille ooit voor het Aziatische land op de Paralympische Winterspelen. En nu, in 2022, zijn de Chinezen de glorieuze winnaars van de medaillespiegel met een totaal van liefst 61 medailles, waarvan 18 goud, 20 zilver en 23 brons

Met de sluitingsceremonie in het Vogelneststadion in Peking is er zondag een einde gekomen aan de dertiende Paralympische Winterspelen. Het was een editie waarbij de Nederlandse medailleoogst wat tegenviel en de Chinezen in eigen land onverwachts veel succes boekten.

"Er zijn analyses gemaakt, videobeelden verzameld, een hele documentatie opgesteld en dat is allemaal gedeeld met het IPC (Internationaal Paralympisch Comité). We hebben de vraagstukken neergelegd, maar die zijn niet meteen heel hard opgepakt door het IPC."

De voormalig alpineskiër heeft echter ook de verhalen gehoord die onder meer in Duitsland en Zwitserland de ronde doen. In die landen wordt erop gezinspeeld dat de Chinezen het niet zo nauw zouden nemen met de spelregels en dan vooral met de classificaties van hun paralympische atleten.

Wat de Chinezen hier hebben laten zien, moeten we nooit willen in Nederland.

Daardoor konden de betreffende atleten waar Teitsma vraagtekens bij heeft gewoon medailles halen in Peking. "Dat is jammer. Je krijgt er discussies over die je niet wil hebben. We blijven er achteraan zitten", is de Nederlandse bondscoach duidelijk. "Het systeem moet wel helemaal kloppen; het is de kern van de sport."

Niet jaloers op China

Ook Esther Vergeer, de chef de mission van de Nederlandse paralympische ploeg, probeert de opmars van China te verklaren, maar zoekt de oorzaak voornamelijk in de trainingsmethodes. "We hoeven er op geen enkele manier jaloers op te zijn hoe de Chinezen aan hun medailles zijn gekomen", zegt Vergeer doelend op de onorthodoxe trainingsmethodes in het Aziatische land.

"In Nederland hebben we een topsportklimaat waar we trots op kunnen zijn en die ook echt van heel erg hoog niveau is. Wat de Chinezen hier hebben laten zien, moeten we nooit willen in Nederland." Wel vindt Vergeer dat ernaar gekeken moet worden of er dingen geleerd kunnen worden van China.

