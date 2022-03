Energieprijzen drijven openluchtzwembaden tot wanhoop

Het bestuur van zwembad De Marne in Leens kijkt ook met angst en beven naar het aankomende zwemseizoen. Begin dit jaar liep het vaste gascontract af en werd een variabel contract afgesloten. "We betalen nu twee, drie keer zoveel of misschien nog wel meer. Deze zomer redden we het nog wel, maar dan zijn we wel gelijk door al onze reserves heen", zegt penningmeester Jannie Vogel.

Volgens Vogel is het niet te doen de tarieven door te rekenen aan de gasten. "Dan moeten we 15 of 20 euro gaan vragen voor een dagkaartje. Dan komt er niemand meer."

Het verlagen van de temperatuur van het bad is ook besproken in Leens. "Misschien dat één graad nog wel zou kunnen, maar ik denk dat als je de temperatuur met twee of drie graden verlaagt, een aantal doelgroepen af gaat haken. Dat wil je ook niet", zegt Vogel.

Zonnepanelen?

De besturen van beide baden zijn bezig met verduurzamen, maar echt opschieten wil dat nog niet. "Rond het zwembad is eigenlijk geen plek voor zonnepanelen", vertelt Olthof. Ook De Marne wil verduurzamen met zonnepanelen, maar daarmee is er voor de korte termijn nog geen oplossing.

Volgens het bestuur zit er niks anders op dan aankloppen bij de gemeente voor een tegemoetkoming in de kosten. Een stap die ook Olthof gaat zetten.