Nederland begint nieuwe procedure tegen Rusland vanwege neerhalen MH17

Nederland begint samen met Australië een procedure tegen Rusland bij de internationale burgerluchtvaartorganisatie van de VN (ICAO) vanwege het neerhalen van vlucht MH17. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Het is de derde procedure over de vliegramp.

Volgens het kabinet heeft Rusland met het neerhalen van vlucht MH17 het Verdrag van Chicago geschonden. In dat verdrag uit 1944 is vastgelegd dat landen moeten zorgen dat burgerluchtvaart veilig verloopt. In de brief schrijft het kabinet dat Rusland het verdrag heeft geschonden "door het onrechtmatig gebruik van een wapen tegen een burgerluchtvaartuig".

Minister Harbers van Infrastructuur noemt het belangrijk dat internationaal wordt vastgesteld en erkend dat Rusland verantwoordelijk is. "Daar hebben nabestaanden recht op." Het aansprakelijk stellen van Rusland is "wezenlijk", vult minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken aan, "omdat daarmee de schuldvraag komt vast te staan. En het opent de route naar schadevergoedingen."

Los van de oorlog

Volgens het kabinet staat de procedure bij de VN-organisatie los van de oorlog die nu woedt in Oekraïne. "Deze stap is genomen na een zorgvuldige voorbereiding die nu pas kon worden afgerond en staat in die zin los van de huidige ontwikkelingen", schrijven de ministers.

Bij de ramp in de zomer van 2014 kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders en 27 Australiërs. Het toestel van Malaysia Airlines werd neergeschoten boven Oost-Oekraïne, waar op dat moment pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger zwaar in gevecht waren.

De separatisten leden verliezen en zouden in Rusland om zwaar luchtafweergeschut hebben gevraagd. Rusland zou de Buk-raketinstallatie vervolgens hebben uitgeleend, al ontkent het land dat.

Twee andere procedures

Op dit moment loopt er in Nederland al een strafzaak tegen vier mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het neerschieten van vlucht MH17. Het viertal staat terecht voor het afvuren van de Bukraket die het toestel neerhaalde.

Verder loopt er een procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Nederland verwijt Rusland dat het met zijn aandeel in het neerhalen van het vliegtuig het Europees mensenrechtenverdrag heeft geschonden.