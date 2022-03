Macron schiet omhoog in peilingen door de impact van de oorlog

De Franse president, Emmanuel Macron, is bezig met een enorme opmars in de peiling voor de presidentsverkiezingen over vier weken. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden zou Macron winnen met zo'n 30 procent van de stemmen. In februari - dat wil zeggen: vóór de oorlog in Oekraïne begon - schommelde Macron nog tussen de 24 en 26 procent. En ook in de tweede ronde, als alleen de twee kandidaten met de meeste stemmen nog meedoen, wint Macron op zijn sloffen, onafhankelijk van de tegenstander. De reden: de Russische invasie in Oekraïne. "De impact van de oorlog is enorm", zei Emile Leclerc van onderzoeksbureau Odoxa tegen Le Figaro. "Emmanuel Macron 'profiteert' ervan. Hij is nu dé grote favoriet. Twee derde van de Fransen denkt dat de oorlog in Oekraïne voor zijn herverkiezing gaat zorgen." Leider in oorlogstijd Dat heeft verschillende oorzaken. Veel Fransen vinden dat je in tijden van storm niet de kapitein op het schip verandert. De kiezers scharen zich in zware tijden rond hun leider. De Fransen vinden ook dat niet één van Macrons tegenstanders voldoende kwaliteiten en capaciteiten heeft om het béter te doen. "Macron is de leider in oorlogstijd en dat stelt al zijn tegenstanders voor een onmogelijke opgave", concludeerde politiek journalist Olivier Pérou. 'Ongeschikt als president' Een aantal van Macrons rivalen heeft nog een extra nadeel: in het verleden sympathiseerden ze met Rusland of met Vladimir Poetin. Dat geldt voor de radicaal-rechtse kandidaten Marine Le Pen en Éric Zemmour, maar ook voor de radicaal-linkse Jean-Luc Mélenchon. Zemmour werd in een tv-debat afgelopen week nog weggezet als 'ongeschikt als president' vanwege zijn bewondering voor Poetin. Daarmee lijkt Emmanuel Macron nu alleenheerser in verkiezingstijd. Hij heeft nauwelijks tijd om campagne te voeren want de Russische agressie neemt heel zijn agenda in beslag. De meerderheid van de Fransen heeft daar begrip voor. Macrons opponenten zijn gedegradeerd tot critici aan de zijlijn van de oorlog.

Guillaume Kasbarian - NOS/Frank Renout

"Macron heeft deze situatie niet zelf gekozen, natuurlijk. Maar we zitten er nu middenin en de president moet zich met die oorlog en de crisis bezighouden, omdat, en zoláng, hij president is. Dat kan niet anders", vertelt Guillaume Kasbarian, parlementslid namens Macrons partij La République en Marche. Kasbarian voert campagne in zijn kiesdistrict: op de markt van Chartres deelt hij folders uit met de politieke plannen en voorstellen van Macron over koopkracht en werkgelegenheid bijvoorbeeld. "Het gaat toch over de inhoud, mensen moeten weten waarom ze op iemand stemmen." Maar op de markt gaat het, ondanks die folder, vooral over Rusland en Oekraïne. "Er zit daar een klootzak in Moskou die ons straks een derde wereldoorlog in trekt", zegt een boze mevrouw naast Kasbarian. "Natuurlijk ben ik daarover bezorgd." Haar dochter vult aan: "Ik vind dat Macron het goed doet. Eerst de coronacrisis, nu de Ruslandcrisis. Ik ga op hem stemmen."

Quote Door de oorlog wordt alles duurder: benzine, gas, elektriciteit. Maar de regering helpt ons: de prijsstijgingen worden gecompenseerd. Franse kiezer