Oscar-winnende acteur William Hurt (71) overleden

Acteur William Hurt is op 71-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn zoon in een verklaring aan het Amerikaanse medium Deadline.

Hurt werd in de jaren 80 drie keer achter elkaar genomineerd voor een Oscar voor beste acteur. Hij won die in 1985 voor zijn rol in Kiss of the Spider Woman. In 2005 werd hij voor de vierde keer genomineerd, voor de film A History of Violence.

De jongere generatie kent Hurt waarschijnlijk vooral vanwege zijn rol als generaal Thaddeus Ross in de superheldenfilms van Marvel. In totaal verscheen hij in vijf Marvel-films.

Lange carrière

Hurt begon als toneelacteur en zijn loopbaan als filmacteur duurde ruim veertig jaar. Begin jaren 80 speelde hij bijvoorbeeld in de broeierige film noir Body Heat, het midlife-drama The Big Chill en Children of a Lesser God, over een leraar op een dovenschool.

Zijn laatste film is The King's Daughter waarin hij de jezuïtische priester Père La Chaise speelt. Die film werd opgenomen in 2014, maar werd pas afgelopen januari uitgebracht.

Hurt werd in 2018 gediagnosticeerd met prostaatkanker, die was uitgezaaid naar zijn botten. Zijn familie zegt dat hij een natuurlijke dood gestorven is: "Met groot verdriet rouwen wij om het heengaan van William Hurt, liefhebbende vader en Oscar-winnende acteur, op 13 maart, een week voor zijn 72ste verjaardag."