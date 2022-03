Stemlokalen voor gemeenteraadsverkiezingen zijn geopend

Bijna 13,6 miljoen kiezers kunnen vandaag, morgen en woensdag hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een deel van de stembureaus ging vanochtend om 07.30 uur open.

Vandaag en morgen kunnen kiezers op ruim 1700 plaatsen terecht, woensdag zijn dat er rond de 8800. De meeste stembureaus zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Voor een betere spreiding van kiezers zijn de stemlokalen drie dagen open, net als vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen. Coronaregels gelden niet meer: mondkapjes zijn niet verplicht en anderhalve meter afstand houden hoeft ook niet. Wel richten gemeenten de lokalen zo in dat afstand houden mogelijk is. Ook worden extra hygiënemaatregelen genomen.

8235 zetels te verdelen

Er kan gestemd worden in 333 gemeenten, waar in totaal 8235 zetels te verdelen zijn. Het aantal zetels is afhankelijk van het aantal inwoners. 54.994 kandidaten doen een gooi naar een raadszetel.

Elf gemeenten doen niet mee met de verkiezingen, waaronder Boxtel, Vught en Purmerend. Vanwege gemeentelijke herindelingen zijn daar al verkiezingen geweest of komen verkiezingen op een ander moment.

Bijna iedereen die in Nederland woont en 18 jaar of ouder is, mag stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Een Nederlandse nationaliteit is niet nodig. Wel geldt voor mensen die afkomstig zijn een niet-EU-land dat ze hier minimaal vijf jaar moeten wonen.

