Zelensky: Russische raketten op NAVO-grondgebied kwestie van tijd

De Oekraïense president Zelensky heeft er in een videoboodschap opnieuw bij de NAVO op aangedrongen om een no-flyzone in te stellen boven zijn land. "Als jullie ons luchtruim niet sluiten, is het slechts een kwestie van tijd totdat Russische raketten op jullie grondgebied vallen, op het grondgebied van de NAVO", zei hij op Facebook.

Aanleiding voor de nieuwe oproep is de Russische luchtaanval van gisterochtend op de Oekraïense militaire basis in Yavoriv. Die basis ligt dicht bij de grens met Polen, een NAVO-lid. Nog niet eerder kwam het oorlogsgeweld zo dicht in de buurt van de Poolse grens. Volgens de Oekraïense autoriteiten eiste de aanval 35 levens.

Het is niet voor het eerst dat Zelensky pleit voor een no-flyzone boven Oekraïne, wat zou betekenen dat de NAVO actief Russische gevechtsvliegtuigen uit het Oekraïense luchtruim zou weren. Maar tot nu toe wil de NAVO daar niet toe overgaan, uit vrees voor een verdere escalatie van het conflict.

Raad van Europa

Zelensky zal vandaag via een videoverbinding spreken met de Raad van Europa. De raad debatteert de hele dag over de oorlog in Oekraïne. Rusland is kort na de invasie geschorst als lid en trok zich niet veel later helemaal terug uit de raad.

De landen van de Europese Unie en van de NAVO ondermijnen volgens de Russen het functioneren van de raad. Die werd in 1949 opgericht om te zorgen voor vrede, een betere rechtsstaat en bevordering van de democratie.