Ajax sprak voor steekpartij met Promes: 'Aanwijzingen dat hij op verkeerde pad zat'

"Maar dat gebeurt ook gerichter", vervolgt Stekelenburg. "De politie heeft weleens spelers op het oog die zich in het foute milieu bewegen. Dat is ook bij Promes gebeurd in 2020 voor de steekpartij. Edwin van der Sar is bij een van die gesprekken aanwezig geweest. Dat er wat speelde moet Ajax hebben geweten."

"Ajax is een van de clubs die zogeheten bewustwordingsgesprekken met spelers voert om ze zo goed mogelijk voor te lichten", zegt Stekelenburg. "Je bent kwetsbaar, jong en hebt opeens veel geld, dus je bent opeens heel aantrekkelijk in een bepaald milieu om contact mee te leggen."

Het Openbaar Ministerie verdenkt Promes ervan dat hij op 25 juli 2020 na afloop van een familiefeestje in Abcoude zijn neef in de knie heeft gestoken. Hij wordt verdacht van poging tot moord .

Afgelopen dinsdag onthulde Nieuwsuur dat de 50-voudig Oranje-international de steekpartij in meerdere gesprekken met zijn familie bekent. Dat deed hij via de telefoon, terwijl hij niet wist dat hij door de politie werd getapt. Later onthulde De Telegraaf op basis van opsporingsbronnen dat de telefoon van Promes werd afgetapt omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij drugshandel en deelname aan een criminele organisatie.

Ibrahim Afellay kan moeilijk bevatten dat Promes in deze situatie is beland. "Voor mij is het on-be-grijpelijk", zegt Afellay. "Je hebt het mooiste beroep van de wereld. Iedereen zou met hem willen ruilen. Je hele familie hoeft nooit meer te werken. En dan hoor je over dit soort dingen."

