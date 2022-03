Twente doorbreekt ongeslagen reeks AZ en komt naast Alkmaarders op ranglijst

Nummer vijf FC Twente heeft nummer vier AZ in punten achterhaald in de eredivisie door in Alkmaar met 1-0 te zegevieren. Beide teams hebben 51 punten na 26 wedstrijden. Het was de eerste nederlaag voor AZ in vijftien duels.

De bezoekers zetten hoog druk en AZ had moeite met het opzetten van een aanval. Twente had voor rust vaker de bal, liet aanvallend meer zien, maar kansen kreeg het amper. Daan Rots trof weliswaar doel, maar stond na een scherpe pass van Michel Vlap nét buitenspel.