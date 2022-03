Western 'The Power of the Dog' grote winnaar bij de BAFTA's

De western The Power of the Dog is verkozen tot beste film bij de BAFTA's, de belangrijkste Britse filmprijzen. De regisseur van die film, Jane Campion, won de prijs voor beste regie.

De uitreiking was vanavond in de Royal Albert Hall in Londen. Er werd flink uitgepakt: de Australische comédienne Rebel Wilson nam de presentatie op zich en de 85-jarige Shirley Bassey zong onder leiding van een orkest de James Bond-titelsong Diamonds Are Forever. Vorig jaar was de uitreiking grotendeels online vanwege de toen geldende coronamaatregelen.

Ook sciencefictionfilm Dune werd in Londen flink beloond. Het epos won vijf prijzen, waaronder voor het geluid en de visuele effecten.

Will Smith won de prijs voor beste acteur voor zijn rol als de vader van tennissters Venus en Serena Williams in King Richard. De Britse actrice en scenarioschrijfster Joanna Scanlan werd verkozen tot beste actrice voor haar rol in de dramafilm After Love.

Zowel The Power of the Dog als Dune zijn favorieten voor de Oscars, die eind deze maand worden uitgereikt in Los Angeles.