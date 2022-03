Stroomtoevoer kerncentrale Tsjernobyl hersteld, personeel zit nog steeds vast

De stroomtoevoer naar de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl in Oekraïne is hersteld. Dat heeft het Oekraïense ministerie voor Kernenergie gezegd. De koelsystemen van de opslag voor verbruikte splijtstof werken volgens de autoriteiten weer normaal en van noodstroom hoeft geen gebruik meer te worden gemaakt. Op 24 februari werd de kerncentrale, waarvan in 1986 een reactor ontplofte, door de Russen veroverd. Bij beschietingen waren volgens de Oekraïense netbeheerder stroomkabels beschadigd geraakt, waardoor de toevoer plat was komen te liggen. Zonder stroom kan de centrale niet worden gekoeld. De Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba waarschuwde daarom vorige week voor stralingslekken. Het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) maakte zich dan ook grote zorgen over de veiligheid van de centrale.

Kernramp Tsjernobyl In 1986 explodeerde een van de vier kernreactoren van Tsjernobyl en brandde een deel van de centrale af. Het was de grootste kernramp in de geschiedenis. Bij de explosie vielen 31 doden, maar het aantal slachtoffers van de vrijgekomen straling is vele malen hoger. De schattingen variëren van enkele duizenden tot op termijn mogelijk 200.000. Overigens bleven de overige drie reactoren van Tsjernobyl nog een tijd in gebruik, de laatste tot en met 2000.

Op 11 maart kwam er nog nieuwe diesel binnen waarmee de noodgeneratoren konden blijven draaien. Daarnaast zei Rusland dat het mogelijk was om stroomkabels vanuit Belarus, niet ver van Tsjernobyl, aan te sluiten op de centrale. De reactoren in Tsjernobyl werken niet, maar moeten wel nog worden ontmanteld. In de ontplofte reactor liggen bovendien nog radioactieve resten die moeten worden afgevoerd. "Het gaat om buitengewoon gevaarlijke en hete stoffen", zei atoomfysicus Wim Turkenburg daar eerder over. Het werk wordt uitgevoerd door in totaal 211 man personeel. Die zitten al vast op de locatie sinds 23 februari, zegt het IAEA. Directeur Rafael Grossi maakt zich daar ernstig zorgen over. Om de veiligheid te garanderen is het nodig dat de ploegen regelmatig rust krijgen en kunnen roteren, aldus Grossi. Volgens het IAEA voert het personeel geen reparatie- en onderhoudswerkzaamheden meer uit van "veiligheidsgerelateerde apparatuur", onder meer vanwege de fysieke en mentale uitputting omdat ze al zolang vast zitten. Het IAEA kan niet direct communiceren met personeel van de kerncentrale, maar staat in contact met directieleden die zich niet op het terrein bevinden. De kernramp van Tsjernobyl was de grootste kernramp die ooit heeft plaatsgevonden. Zo zat het: