Osimhen houdt Napoli in spoor van koploper Milan, Atalanta speelt gelijk

De achterstand van Napoli op Milan is nu drie punten. Napoli is nog wel in afwachting van Internazionale, dat vanavond tegen nummer elf Torino speelt. Mochten de Nerazzurri winnen, dan nemen ze de tweede plek weer over.

In de Serie A heeft Napoli-spits Victor Osimhen zijn ploeg in het spoor van koploper AC Milan gehouden. De voorlopige nummer twee van de Serie A won met 2-1 van Hellas Verona. Osimhen was twee keer het eindstation van een Napolitaanse aanval.

AS Roma, tegenstander van Vitesse in de Conference League, verspeelde twee punten bij laagvlieger Udinese. Met Rick Karsdorp in de basis stelden de Romeinen het gelijkspel pas in de slotfase veilig, toen Lorenzo Pellegrini in de blessuretijd een penalty benutte.

Het Nederlands getinte Atalanta kwam op eigen veld niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Genua, dat voor de zevende keer op rij gelijkspeelde. Bij de thuisploeg begon Teun Koopmeiners in de basis en viel Hans Hateboer in de tweede helft in. Marten de Roon was geschorst.