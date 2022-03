Inter loopt averij op bij Torino en ziet concurrent Napoli langszij komen

Onder aanvoering van Bremer maakte Torino het Inter de gehele wedstrijd lastig. De Nerazzuri kwam zelfs met de schrik vrij toen scheidsrechter Marco Guida een overtreding op Torino-spits Andrea Belotti binnen het strafschopgebied over het hoofd zag. Ook de VAR greep niet in.

In de Serie A heeft regerend landskampioen Internazionale dure punten verspeeld. Zonder Denzel Dumfries (op de bank) en Stefan de Vrij (blessure) speelde de ploeg met 1-1 gelijk tegen Torino. Invaller Alexis Sanchez scoorde diep in de blessuretijd de gelijkmaker.

Eerder op de dag hield Napoli-spits Victor Osimhen zijn ploeg juist wel in het spoor van AC Milan. Osimhen was twee keer het eindstation van een Napolitaanse aanval en zorgde zo voor een 2-1 overwinning op Hellas Verona.

Vlak voor tijd had spits Edin Dzeko de gelijkmaker moeten binnenkoppen. Maar zijn eerste en enige kans zeilde over. Inter leek te verliezen, maar Sanchez zorgde toch nog voor een gelijkpspel. Op de ranglijst staat Inter nu derde op vier punten van koploper AC Milan, wel met een wedstrijd minder gespeeld.

In de tweede helft bracht coach Simone Inzaghi onder meer Arturo Vidal en Robin Gosens binnen de lijnen, maar het was eerder de thuisclub die naar de 2-0 op zoek was. In de slotfase stokte de Turijnse aanvalsdrift, maar wist Torino het Milanese spel wel zo te ontregelen dat van een slotoffensief lange tijd geen sprake was.

Bij de eerste treffer kopte de Nigeriaan de bal snoeihard binnen. De 2-0 was een intikker van dichtbij. Voor Verona scoorde Davide Faraoni. Dankzij de winst en het puntenverlies van Inter staat Napoli nu tweede. De achterstand op Milan bedraagt drie punten.

Roma en Atalanta

AS Roma, tegenstander van Vitesse in de Conference League, verspeelde twee punten bij laagvlieger Udinese. Met Rick Karsdorp in de basis stelden de Romeinen het gelijkspel pas in de slotfase veilig, toen Lorenzo Pellegrini in de blessuretijd een penalty benutte.

Het Nederlands getinte Atalanta kwam op eigen veld niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Genua, dat voor de zevende keer op rij gelijkspeelde. Bij de thuisploeg begon Teun Koopmeiners in de basis en viel Hans Hateboer in de tweede helft in. Marten de Roon was geschorst.