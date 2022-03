Dortmund en Malen verkleinen gat met Bayern; blessure Frimpong en Wirtz

Erling Haaland, die Malen verving halverwege de tweede helft, maakte zijn rentree na bijna twee maanden afwezigheid vanwege een spierblessure. De Noorse spits kon het overwicht ook niet verzilveren. Bielefeld probeerde het in de slotfase met lange, hoge ballen, maar tot een echte kans leidde dat niet.

Wirtz en Frimpong vallen uit bij Leverkusen

Bayer Leverkusen slaagde er niet in de thuiswedstrijd tegen 1. FC Köln te winnen. Kingsley Schindler maakte het enige doelpunt (0-1). Bij de thuisploeg viel Jeremie Frimpong al in de dertiende minuut geblesseerd uit en Florian Wirtz werd in de 28ste minuut met een zware blessure vervangen.

De in Amsterdam geboren Frimpong was juist voor het eerst opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, voor de oefenwedstrijden van later deze maand tegen Denemarken en Duitsland. Het is nog niet duidelijk hoe erg de blessure is.