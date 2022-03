Dessers, nu niet als invaller, bezorgt Feyenoord in moeizaam duel drie punten

Na rust boog Feyenoord met enig fortuin de score om. Sinisterra's inzet werd zodanig van richting veranderd dat doelman Yuta Nakayama kansloos was. Een kwartier voor het einde profiteerde Cyriel Dessers, die voor de tweede keer in de basis stond, van een glijpartij van Mees de Wit en vond het net.

De kiezelharde inzet van de aanvoerder stuiterde via de onderkant van de lat het veld weer in, om vervolgens op onfortuinlijke wijze door aanvaller Luis Sinisterra in eigen doel gewerkt te worden. Van Polen kreeg na enkele minuten toch de treffer toegewezen.

Feyenoord kreeg in de eerste helft een handvol kansen, maar scoorde niet. PEC, dat meer balbezit had, kreeg twee kansen: Oussama Darfalou stuitte op doelman Ofir Marciano, die de geblesseerde Justin Bijlow verving, en in de extra tijd trof Bram van Polen met een mooie pegel wel doel.

Goudhaantje Dessers was na afloop en zijn winnende treffer opgelucht: "Het voelde wel als een bevrijding, omdat je de betere ploeg bent. Het was ook niet onverdiend. De doelpunten waren geen prachtig uitgespeelde kansen, daar zullen we verder aan moeten werken, maar we dwingen ze ook af."

PEC zette in de slotfase nog aan, maar wist niet meer te scoren. Smetje voor Feyenoord was de gele kaart voor Orkun Kökçü. De in goede vorm verkerende middenvelder mist daardoor de Klassieker volgende week tegen Ajax.

Ook trainer Arne Slot was opgelucht. "Dit was een geluk, denk ik. We zaten niet goed in de wedstrijd, creëerden weinig kansen, maar weten die wel in doelpunten om te zetten. Het was matig, dat is ook de verdienste van Zwolle, waartegen het moeilijk voetballen is."

Het ontbreken van Kökcu volgende week is vooral een gemis voor hemzelf vindt de trainer. "Jammer voor hem dat hij zich niet kan meten in dat soort duels. Maar het kan gebeuren. In de eindfase van een seizoen staan er altijd een paar jongens op scherp."