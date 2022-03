Oekraïne en Rusland zien 'aanzienlijke vooruitgang' in gesprekken

Wendy Sherman, de Amerikaans onderminister van Buitenlandse Zaken, deelt het voorzichtige optimisme van beide kampen. Volgens Sherman zou Rusland signalen geven dat het bereid is serieus te onderhandelen over een eind aan het conflict.

Ook de Russische onderhandelaar Leonid Sloetski zegt volgens het Russische staatspersbureau RIA dat er "aanzienlijke vooruitgang" in de gesprekken zit. Volgens RIA houdt hij het voor mogelijk dat de partijen de komende dagen overeenstemming kunnen bereiken en er mogelijk zelfs "documenten getekend" zullen worden. Wat die overeenstemming inhoudt, is niet duidelijk.

De Oekraïense onderhandelaar Michajlo Podoljak houdt het voor mogelijk dat binnen enkele dagen "positieve resultaten" geboekt worden in de gesprekken met Moskou. "We doen geen concessies en Rusland begrijpt dit nu. Rusland begint constructief te onderhandelen", zo zegt Podoljak in een video die online is gepubliceerd .

Tot nog toe herhaalden de Russen hun eisen vooral. Zij willen dat Oekraïne de Krim als onderdeel van Rusland erkent, de onafhankelijkheid van de afvallige regio's Donetsk en Loegansk erkent, alle militaire operaties staakt, 'demilitariseert' en in de grondwet opneemt dat het een neutraal land wordt.

Morgen wordt er via een videoverbinding verder gesproken, zegt Kremlinwoordvoerder Dimitri Peskov tegen Russische persbureaus. Wanneer er weer een fysieke ontmoeting gepland staat en met wie, is nog onbekend. Afgelopen week spraken de ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland elkaar in het Turkse Antalya. De Oekraïense president Zelensky stelde gisteren voor om in Jeruzalem met de Russische president Poetin om tafel te gaan om over vrede te onderhandelen.