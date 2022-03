Journalisten onder vuur in Oekraïne: 'Rond Kiev is het levensgevaarlijk'

In de stad Irpin, vlakbij Kiev, is de Amerikaanse journalist Brent Renaud om het leven gekomen. Dat bevestigt The New York Times, waarvoor Renaud in het verleden heeft gewerkt. De freelance documentairemaker was met een collega aan het werk toen ze beschoten werden. Ze werkten aan een documentaire over de wereldwijde vluchtelingencrisis voor Time.

Op beelden opgenomen in een ziekenhuis in Kiev vertelt cameraman Juan Arredondo dat hij en Renaud in Irpin waren om vluchtelingen te filmen. Nadat iemand hun een lift had aangeboden en ze voorbij een controlepunt waren, werd hun auto beschoten.

Volgens Arredondo werd Renaud in de nek geraakt: