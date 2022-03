Vitesse kijkt al met schuin oog naar Rome en neemt snipperdag in Almelo

Vitesse is bij Heracles Almelo niet verder gekomen dan 0-0. De Arnhemmers, die met een aangepaste opstelling speelden, kunnen het vizier nu richten op de return tegen AS Roma in de Conference League.

Trainer Thomas Letsch liet met het oog op de confrontatie van donderdag in Rome, waar het een 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd in Arnhem ongedaan moet zien te maken, onder anderen Jeroen Houwen, Matus Bero, Loïs Openda en Eli Dasa buiten de basis.

Weinig opwinding

De ploeg van Letsch liet voor de rust niets zien. Heracles deed het niet veel beter en was met slechts één kans amper beter: Nikolai Laursen raakte de bal verkeerd na een actie van Luca de la Torre.

Ook na rust lukte er bij beide teams bar weinig. Dat in combinatie met de vele kleine overtredingen kon het duel nimmer op gang komen. Een opleving in het slot, waarin met name het bij Vitesse aan scherpte voor het Heracles-doel ontbrak, leidde ook niet tot goals.