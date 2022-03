Huntelaar keert terug bij Ajax om deel taken Overmars te vervullen

Technisch manager Gerry Hamstra nam de meeste taken van Overmars over en die werkt daarin nauw samen met hoofdtrainer Erik ten Hag. Huntelaar gaat dit duo per direct ondersteunen. Hij krijgt bij Ajax een traject aangeboden om zich op dit vlak verder te ontwikkelen. Hij tekende een contract tot medio 2024.

'Sinds zomer al kijkje in onze keuken'

"Wij waren op de hoogte van zijn interesses en zijn ambitie om op termijn technisch directeur bij een profclub te worden", stelt algemeen directeur Edwin van der Sar in een persbericht. "Om die reden heeft hij sinds de zomer al een paar keer een kijkje bij ons in de keuken gekregen."

Huntelaar speelde van 2006 tot en met 2008 en van 2017 tot en met begin 2021 bij Ajax. Hij sloot zijn loopbaan vorig jaar af bij Schalke 04 en snuffelde dit seizoen bij Vitesse aan het trainerschap.