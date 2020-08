Corona verandert verkiezingen, de jacht op jouw stem is geopend

Het gaat in de politiek nu vooral over het bestrijden van corona, terwijl we over een half jaar al richting de stembus mogen voor de Tweede Kamerverkiezingen. En dat beginnen ze ook te merken op het Binnenhof. Verkiezingscampagnes worden opgetuigd en politici zijn - zonder dat je het misschien doorhebt - druk bezig met het binnenhalen van jouw stem.

Hoe doen partijen dat, nu ze niet met een roos of een foldertje bij je aan de deur kunnen komen? En wat betekent corona voor de politieke standpunten die jou moeten overtuigen?

Wij zoeken uit hoe de politiek jouw stem binnen wil halen: