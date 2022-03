PSV schenkt jarige Schmidt drie punten bij verzwakt Utrecht

Utrecht kende een waslijst aan afwezigen en leek zo op voorhand vrijwel kansloos. In de praktijk viel dat alleszins mee. Voor rust moest PSV-keeper Joël Drommel handelend optreden bij een mogelijkheid van Remco Balk.

De vandaag 55 jaar geworden trainer Roger Schmidt posteerde, in tegenstelling tot het treffen met de Denen, Noni Madueke en Joey Veerman op de bank. Eran Zahavi en Ritsu Doan kwamen voor hen in de ploeg.

PSV heeft zich na de knotsgekke Europese vertoning tegen FC Kopenhagen (4-4) weten in te houden in de eredivisie. De 1-0 zege bij FC Utrecht was wel een belangrijke, want het gat met Ajax blijft zo twee punten.

De beste kansen in de eerste helft waren wel voor PSV, maar Utrecht-doelman Fabian de Keijzer onderscheidde zich met reddingen op een kopbal van Armando Obispo en een inzet van Cody Gakpo op slag van rust. Bovendien voorkwam Django Warmerdam tussendoor een Eindhovense treffer.

Die viel kort na de onderbreking alsnog. Nadat Drommel een kopbal van Mike van der Hoorn had gekeerd, wist Zahavi even later aan de andere kant toe te slaan. Op aangeven van Gakpo - zijn dertiende assist van het seizoen - tikte de Israëliër van dichtbij binnen.

In het restant probeerde het verzwakte Utrecht met de ingevallen debutanten Rick Meissen en Mees Rijks de schade te repareren. PSV had het af en toe moeilijk, maar kwam nooit echt in de problemen.