Voetbalzaken gaan in Rusland ‘gewoon’ door: 'Het was vrij rustig bij Spartak'

Business as usual. Ondanks de Russische invasie in Oekraïne heeft zaakwaarnemer Nathan van Kooperen in Moskou weinig gemerkt van de strijd die gaande is in het buurland. "Het was er eigenlijk normaal, zoals altijd. Ik heb weinig van de oorlog gemerkt, gelukkig. Behalve dat de binnenlandse vluchten gecanceld waren."

Van Kooperen is zaakwaarnemer van Guus Til en Jorrit Hendrix, de Feyenoorders die gehuurd worden van Spartak Moskou. Vorige week sprak de belangenbehartiger van de voetballers nog met de Spartak-leiding. Niet telefonisch of via een videoverbinding, maar 'gewoon' aan de directietafel in de Russische hoofdstad.

"Het was vrij rustig bij Spartak, zeker in vergelijking met andere clubs in Rusland. Bij Krasnodar zijn een aantal spelers opgestapt en weggevlogen. Bij Lokomotiv Moskou is de trainer opgestapt zonder iets te zeggen. Dat is daar nog niet het geval."