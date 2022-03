Oscarhit over vluchteling is ‘een directere weg naar je hart’

De Oscars worden pas eind deze maand uitgereikt maar nu al schrijft de Deense documentaire Flee Oscar-geschiedenis. Nooit eerder werd een film genomineerd voor beste buitenlandse film, beste documentaire én beste animatiefilm.

Flee vertelt het verhaal van de Afghaanse Amin die als kind in de jaren 80 Kabul moet ontvluchten. Maar Amin is in de film alleen te horen en niet te zien: zijn verhaal is tot een tekenfilm gemaakt door een team van meer dan veertig animatoren. "We dachten dat het een klein filmproject zou worden, maar het bleef maar groeien", zegt regisseur Jonas Poher Rasmussen tegen Nieuwsuur. "Het is overweldigend en ongelofelijk."

Twintig interviews

Amin (niet zijn echte naam), is één van de beste vrienden van Poher Rasmussen. "Ik leerde hem kennen toen ik 15 was. Hij kwam in zijn eentje naar Denemarken, en kwam terecht bij een pleeggezin bij mij om de hoek. Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar zijn levensverhaal, maar hij wilde niet over zijn verleden praten. Acht jaar geleden besloot hij dat hij zijn verhaal met me wilde delen en liet hij me het geluid daarvan opnemen."

Zie in deze video fragmenten uit de film en hoor wat volgens regisseur Poher Rasmussen het grote voordeel is van animatie: