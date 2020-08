Kan Dumoulin de Tour de France winnen? 'Het zou me niet verbazen'

Of Tom Dumoulin deze Tour kan winnen? "Dit jaar is alles mogelijk. Dus ja."

"Ho ho, de renners maken de koers, dus het is even afwachten hoe zwaar het wordt", is oud-renner Stef Clement stellig. Hij is tijdens de Tour co-commentator en analist bij de NOS. "Maar het is zeker het zwaarste parcours dat ze ooit voorgeschoteld hebben gekregen."

Hij zag hem donderdag zelfverzekerd voor de camera's verschijnen. "Hij zit goed in zijn vel, hij heeft zin om te koersen. Dat is ook niet gek natuurlijk, nadat hij er 420 dagen uit is geweest."

Op basis van zijn resultaten is er geen reden te bedenken dat Dumoulin (elfde in de Ronde van de Ain begin augustus en daarna zevende in de Dauphiné ) straks op het podium zal staan in Parijs. Maar net als Clement heeft ook verslaggever Han Kock vertrouwen in de inmiddels 29-jarige Dumoulin.

"Maar Tom groeit steeds meer naar topvorm toe. Na die lange periode zonder wedstrijd heeft hij nu twee wedstrijden in zijn benen en daarin is hij iedere dag beter geworden. Hij is met een heel goed gevoel uit de Dauphiné gekomen."

"Het is de vraag hoe fit Roglic is. Ze zeggen dat hij weer gezond is. Hij zou door de chiropractor van Dumoulin zelf onder handen zijn genomen, ik weet niet of dat klopt."

Clement is bang dat de concurrentie zal profiteren. "Ze hebben bij INEOS ook meer ervaring in het spelen van het spelletje. Eigenlijk denk ik nog steeds dat Bernal gewoon gaat winnen. In principe is hij de beste klimmer en dit is het zwaarste parcours dat ik ooit heb gezien."

"Het Sloveense klimtalent Tadej Pogacar van Team UAE begon er ook al over, hoe Jumbo-Visma waarschijnlijk de controle over de koers in handen zal nemen. Daar moeten ze echt voor waken, dat ze niet te snel alles zelf moeten doen."

"Kijk, bij Jumbo hebben ze het er zo dik bovenop gelegd dat ze de beste waren in aanloop naar de Tour, dat het gevaar is dat alle andere ploegen in die eerste week naar Jumbo wijzen om het werk op te knappen."

Veel zal afhangen van de tactiek in die eerste weken, denkt Clement. "Dumoulin lijkt te groeien qua vorm en wat voor hem meezit, is dat hij bij een nieuwe ploeg zit en een keer juist niet de kopman en favoriet is. Het is alleen afwachten hoe het gaat uitpakken."

"Bernal was goed in Occitanië, hij was goed in de Ain en hij was goed in de Dauphiné voordat hij afstapte. Ik denk dat ze hem uit voorzorg hebben laten afstappen, zodat hij nog goed en fris is in de derde week. Al wordt er wel heel geheimzinnig gedaan over die rugklachten."

Koersdagen

Of de acht koersdagen van Dumoulin in bijna anderhalf jaar tijd niet te weinig is? Kock: "Nou ja, wie heeft er echt meer dit jaar? Bernal heeft er tien. Roglic negen. Tom heeft door het coronavirus redelijk kunnen wegpoetsen dat hij er zo lang uit is geweest. Want iedereen is er nu een tijd uit geweest."

"En ik denk ook dat hij terug op topniveau kan komen. Dat hij weer de Dumoulin kan zijn uit 2017, toen hij de Giro won of 2018, toen hij tweede werd in de Tour. Hij kan dat niveau weer halen. Hij zei zelf op de slotdag van de Dauphiné dat hij harder had getrapt dan tijdens de Tour. Hij was helemaal naar de klote, maar hij kon het wel aan."