Aanvalslustige Van Gestel soleert naar zege in Ronde Van Drenthe

De Belgische renner Dries van Gestel is winnaar geworden van de Ronde van Drenthe. De renner van TotalEnergies plaatste op drie kilometer van de finish een beslissende demarrage en zag zijn vijf medevluchters pas na de finish terug.

Na vier uur en dertig minuten koers hield de Belg net vijf seconden over aan de meet. De achtervolgende groep, met onder meer Nederlanders Timo Roosen, Joren Bloem en Mick van Dijke, kwam tekort. Barnabás Peák en Hugo Hofstetter eindigden respectievelijk als tweede en derde.

De koers door de noordelijke provincie, met start in Assen en finish in Hoogeveen, voerde onder meer zes keer over de steile VAM-berg in Drenthe. Bij de laatste beklimming op vijftien kilometer van de eindstreep brak een kopgroep van vijftien renners onder aanvoering van Van Gestel.

Aanvalslust beloond

De 27-jarige renner kreeg Hofstetter, Peák, Bloem, Roosen en Van Dijke met zich mee, waarna Van Gestel het nog een keer probeerde en met succes. Zo werd hij de opvolger van landgenoot Rune Herregodts, die dit jaar ontbrak vanwege een infectieziekte. Gisteren was Lorena Wiebes de sterkste in de editie voor vrouwen.