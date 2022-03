Eindzege Tirreno-Adriatico voor ijzersterke Pogacar, slotrit voor Bauhaus

Tadej Pogacar heeft net als vorig jaar de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De leidende positie van de ijzersterke Sloveen kwam in de zeven en laatste etappe geen enkel moment in gevaar.

Het was voor Pogacar, die met groot machtsvertoon in de zware rit op zaterdag het klassement al beslist had, zijn zevende eindzege in zijn laatste acht rittenkoersen.

Sprintzege Bauhaus

Phil Bauhaus ging in de slotrit met start en finish in San Benedetto del Trento (159 km) na een massasprint als eerste over de streep. De Duitser bleef de Italiaan Giacomo Nizzolo en de Australiër Kaden Groves voor. De Nederlander Olav Kooij van Jumbo-Visma sprintte naar de achtste plaats.