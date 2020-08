Dodental orkaan Laura stijgt in de VS naar veertien

In de Verenigde Staten is het dodental door orkaan Laura opgelopen van zes naar veertien. Met windsnelheden tot zo'n 240 kilometer per uur trok de orkaan over de zuidelijke staten Texas en Louisiana en richtte veel schade aan.

De meeste mensen kwamen om door koolmonoxidevergiftiging nadat ze generatoren binnenshuis hadden aangezet om stroom op te wekken. Ook kwamen vier mensen om het leven door een boom die op hun huis viel en een man verdronk nadat zijn boot in de storm was gezonken.

Ondanks de enorme schade, houden inwoners de moed erin: