Directeur Van Wijk over verkoop Vitesse: 'Er is al interesse'

Vitesse beleeft roerige tijden. De Arnhemse club kreeg te maken met een gestaakte eredivisiewedstrijd (thuis tegen Sparta) en vervolgens met het besluit van de Russische eigenaar Valeri Ojf om zich terug te trekken en zijn aandelen in de verkoop te doen. "Dat traject moet zorgvuldig gebeuren en kost tijd, maar er is al interesse", zegt directeur Pascal van Wijk over de situatie in Arnhem voorafgaand aan het uitduel met Heracles Almelo.

Het vertrek van Ojf was onvermijdelijk na de Russische inval in Oekraïne. De Rus nam het besluit met pijn in het hart, zegt Van Wijk. De aandelenverkoop betekent het begin van een onzekere periode voor Vitesse, dat een hoge begroting kent. Die zou zo'n 26 miljoen bedragen. Ojf stopte in de ruim vier jaar dat de club van hem was jaarlijks miljoenen in de club om de rode cijfers te dekken.

Twintig miljoen in totaal

Van Wijk heeft veel bedragen gelezen de laatste tijd. "Er zou sprake zijn van vijftien tot twintig miljoen bijpassen per seizoen. Dat klopt niet. In totaal gaat het om zo'n twintig miljoen euro." De nieuwe eigenaar zal daar rekening mee moeten houden. "Daar onderhandelen we over", stelt Van Wijk.