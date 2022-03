Schokeffect Willem II blijft uit; Fortuna wint degradatiestrijd met 1-0

Bij Willem II is na het ontslag van trainer Fred Grim en technisch directeur Joris Mathijsen het welbekende schokeffect uitgebleven. De Tilburgers, met Denny Landzaat als coach op de bank, konden ook in de degradatiestrijd tegen Fortuna Sittard een verlies niet voorkomen: 1-0.

Door de overwinning komt Fortuna in punten langszij bij Willem II, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Een ding is zeker: het is onderin in de eredivisie ongemeen spannend.

De staartploegen boden in Sittard meer spanning dan vermaak. Fortunees Zian Flemming was het meest bedrijvig en schoot toen hij alleen op doelman Timon Wellenreuther af mocht naast.