Shinhama wint laatste 500 meter, maar eindzege in wereldbeker is voor Dubreuil

Tatsuya Shinhama heeft het wereldbekerseizoen afgesloten met een overwinning op de 500 meter. De Japanse sprinter, die zaterdag ook al de eerste 500 meter won, was met 34,48 iets langzamer dan zaterdag, maar het was voldoende voor de zege. Het leverde hem de tweede plaats op in het wereldbekerklassement.

De eindoverwinning ging namelijk naar de Canadese sprinter Laurent Dubreuil. Hij werd slechts vierde op de laatste afstand, maar het was voldoende om de eerste plaats in het klassement te behouden. Opmerkelijk was vooral dat hij, net als op de eerste 500 meter, exact dezelfde tijd reed als Wataru Morishige uit Japan.

Tijdens de eerste rit noteerden beide sprinters 34,53 in een rechtstreeks duel en waren ook de duizendsten exact gelijk. Een dag later reden Dubreuil en Morishige weer tegen elkaar en klokten 34,63, maar nu was Morishige 0,002 sneller. De Japanse sprinter werd daarmee zowel derde in de daguitslag als in het eindklassement.

Dubreuil moest zich vorig weekend bij de WK sprint na de eerste dag afmelden vanwege een positieve coronatest. De Canadese schaatser arriveerde net voor de start van de wereldbekerfinale in Heerenveen.

Geen Verbij

Ook de Nederlandse sprinters Hein Otterspeer, Dai Dai N'tab en Merijn Scheperkamp kwamen in actie. Alle drie noteerden ze een snellere tijd dan op de eerste 500 meter, maar het was niet genoeg voor een podiumplaats. Scheperkamp werd zevende (34,77), Otterspeer eindigde als negende (34,97) en N'tab werd elfde (35,18).

Kai Verbij, die zaterdag zevende werd op de eerste 500 meter en vijfde op de 1.000 meter, ontbrak op de slotdag in Heerenveen omdat hij koorts heeft. Volgens zijn ploeg Jumbo-Visma heeft hij wel negatief getest op het coronavirus. Eerder had zijn ploeggenoot Patrick Roest wel een positieve coronatest, waardoor hij dit hele weekend niet in actie kwam.

De Russische sprinters ontbraken in Heerenveen. De Russische en Belarussische schaatsploeg is door de internationale schaatsbond uitgesloten van wedstrijden vanwege de Russische inval in Oekraïne. Zondag wordt de tweede (en laatste) 500 meter van dit wereldbekerweekend verreden in Heerenveen.