Laatste 1.500 meter van seizoen prooi voor snelle Nuis, wereldbeker naar Mantia

Shinhama wint laatste 500 meter, eindzege voor Dubreuil Tatsuya Shinhama sloot het wereldbekerseizoen af met een overwinning op de 500 meter. De Japanse sprinter, die zaterdag ook al de eerste 500 meter won, was met 34,48 iets langzamer dan zaterdag, maar het was voldoende voor de zege. Het leverde hem de tweede plaats op in het wereldbekerklassement. De eindoverwinning ging naar de Canadese sprinter Laurent Dubreuil. Hij werd slechts vierde op de laatste afstand, maar het was voldoende om de eerste plaats in het klassement te behouden. Daardoor is hij ook de eerste Canadese schaatser die het klassement wint sinds Jeremy Wotherspoon in 2008.

Tatsuya Shinhama, Laurent Dubreuil en Wataru Morishige op het podium in Heerenveen - ANP

Opmerkelijk was ook dat Dubreuil, net als op de eerste 500 meter, exact dezelfde tijd reed als Wataru Morishige uit Japan. Tijdens de eerste rit noteerden beide sprinters 34,53 en waren ook de duizendsten exact gelijk. Een dag later reden Dubreuil en Morishige weer tegen elkaar en klokten 34,63, maar nu was Morishige 0,002 sneller. De Japanse sprinter werd daarmee zowel derde in de daguitslag als in het eindklassement. Dubreuil moest zich vorig weekend bij de WK sprint na de eerste dag afmelden vanwege een positieve coronatest. De Canadese schaatser arriveerde net voor de start van de wereldbekerfinale in Heerenveen. "Het waren de gekste 48 uur uit mijn leven", vertelde Dubreuil na afloop. "Ik schaatste op adrenaline en emotie. Het is geweldig om het seizoen zo af te sluiten." Bekijk hieronder een samenvatting van de tweede 500 meter en een reactie van Laurent Dubreuil tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen.