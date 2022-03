Laatste 1.500 meter van seizoen prooi voor snelle Nuis: 'Kers op de taart'

Kjeld Nuis heeft in Heerenveen het wereldbekerseizoen afgesloten met winst op de 1.500 meter. De olympisch kampioen reed met 1.43,48 de zesde tijd ooit gereden op het ijs in Thialf. Hij schaatste lang onder zijn eigen baanrecord (1.43,00) en bleef daar uiteindelijk maar 0,48 seconde boven. Alleen Thomas Krol, die op de Olympische Spelen in Peking zilver pakte achter Nuis, kwam nog in de buurt. Hij was met nog één ronde te gaan zelfs sneller dan Nuis, maar noteerde uiteindelijk de tweede tijd: 1.43,79. Eindzege voor Mantia Ondanks een succesvol seizoen voor de snelle Nuis en Krol ging de eindzege in het wereldbekerklassement naar Joey Mantia. De Amerikaanse schaatser eindigde tijdens de eerste vier wereldbekerwedstrijden op het podium, maar finishte nu als laatste in 1.47,71. Het was alsnog voldoende voor de eindoverwinning. Bekijk hieronder een samenvatting van de 1.500 meter en een reactie van Kjeld Nuis tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen.

Dit seizoen kenden Krol en Nuis een succesvol seizoen op de 1.500 meter, maar niet in de wereldbeker. Krol eindigde alleen in Salt Lake City op het podium. "Ik zei al tegen Thomas na afloop: wat hebben wij dit seizoen gedaan in die wereldbeker?", aldus Nuis, die zaterdag ook al de 1.000 meter won. "Als je met twee keer goud eindigt, is dat zeker een kers op de taart." De grootste teleurstelling van dit seizoen was voor Nuis het missen van een startbewijs voor de olympische 1.000 meter. "Dit seizoen stond ik alleen bij het OKT niet op het podium van de 1.000 meter. Gisteren wilde ik dus heel graag winnen en dat lukte. De 1.000 meter was weer even van mij. Ik heb mijn benen laten spreken." Swings superieur op massastart Olympisch kampioen Bart Swings bewees op de massastart waarom hij de beste is op dit onderdeel. De Belgische schaatser was oppermachtig en moest in de laatste race van het seizoen alleen Andrea Giovannini uit Italië in de gaten houden.

Bart Swings viert zijn overwinning op de massastart in Heerenveen - ANP

Jorrit Bergsma plaatste af en toe een aanval, maar Swings pareerde ze allemaal. Met nog een ronde te gaan, kwam Swings op kop en die voorsprong gaf hij niet meer uit handen. Bergsma finishte op de derde plaats. "Ik ben blij met het podium", aldus Bergsma na afloop. "Het liefst ga je voor de overwinning, maar dat is bij de mannen wat minder makkelijk dan bij de vrouwen. Swings hield mij goed in de gaten en dan mis je toch een topsprinter naast mij om het af te kunnen maken. Voor nu was dit het maximaal haalbare."

Shinhama wint laatste 500 meter, eindzege voor Dubreuil Tatsuya Shinhama sloot het wereldbekerseizoen af met een overwinning op de 500 meter. De Japanse sprinter, die zaterdag ook al de eerste 500 meter won, was met 34,48 iets langzamer dan zaterdag, maar het was voldoende voor de zege. Het leverde hem de tweede plaats op in het wereldbekerklassement. De eindoverwinning ging naar de Canadese sprinter Laurent Dubreuil. Hij werd slechts vierde op de laatste afstand, maar het was voldoende om de eerste plaats in het klassement te behouden. Daardoor is hij ook de eerste Canadese schaatser die het klassement wint sinds Jeremy Wotherspoon in 2008. Bekijk hieronder een samenvatting van de tweede 500 meter en een reactie van Laurent Dubreuil tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen.