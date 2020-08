Etappe 1: sprinters krijgen kans op eerste gele trui in etappe rond Nice

De renners vertrekken op de Promenade des Anglais in Nice om 156 kilometer later op dezelfde plek op de promenade aan de Middellandse Zee te finishen.

Live bij de NOS

De eerste Touretappe is vanaf 14.00 uur rechtstreeks te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Joris van den Berg, Stef Clement en Maarten Ducrot. Op NOS.nl en in de NOS-app kun je de etappe ook via een liveblog volgen.

Om 14.00 uur klinkt op NPO Radio 1 de openingstune van Radio Tour de France.

Daarvoor zijn de vrouwen al gestart in de eendaagse wielerkoers La Course. De wedstrijd begint om 10.05 uur en is te volgen via NPO 1, NPO Radio 1 en een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.