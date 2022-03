Olympisch kampioene Jackson sluit successeizoen af met wereldbekerwinst 500 meter

Erin Jackson heeft ook de laatste 500 meter van dit wereldbekerseizoen gewonnen. Bij de wereldbekerfinale in Heerenveen was de Amerikaanse sprintster met exact dezelfde tijd als zaterdag de snelste op het ijs in Thialf. Ze won in 37,32 en boekte daarmee haar zesde wereldbekeroverwinning dit seizoen. Haar landgenote Brittany Bowe reed een verrassend snelle 500 meter. De Amerikaanse specialiste op de 1.000 meter noteerde met 37,55 een snellere tijd dan Nao Kodaira, de Japanse olympisch kampioene op de 500 meter uit 2018. Kodaira eindigde met 37,70 als vijfde. Ze eindigde wel als tweede achter Jackson in de wereldbekerstand. Bekijk hieronder een samenvatting van de tweede 500 meter tijdens de wereldbekerfinale.

Kok pakte zaterdag haar eerste zilveren wereldbekermedaille van dit seizoen met 37,64 en ze was op de slotdag 0,01 seconde langzamer dan op de eerste 500 meter. Ze eindigde met 37,65 als vierde. "Helaas ging het niet zo goed vandaag", vertelde een vermoeide Kok na afloop. "Dat heb je soms, ik merk wel dat dit de laatste wedstrijd van het jaar is. Dat breekt me een beetje op en dan mis ik snelheid op het laatste stuk. Het was wel heel leuk om met zoveel publiek op de tribunes te schaatsen. Dat is echt geweldig." Bekijk hieronder de reactie van Femke Kok na de laatste 500 meter van het wereldbekerseizoen.

