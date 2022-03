Gouden Schouten bekroont indrukwekkend schaatsseizoen met wereldbekerzege

Irene Schouten heeft haar zeer succesvolle schaatsseizoen afgesloten met winst in het gecombineerde klassement lange afstanden in de wereldbeker. De drievoudig olympisch kampioene, die vorig weekend nog verrassend wereldkampioene allround werd, was op de 3.000 meter nipt de snelste in 3.56,82. Isabelle Weidemann, de Canadese leidster in het wereldbekerklassement, kon niet meedoen aan de wereldbekerfinale in Heerenveen vanwege een positieve coronatest. Bij haar afwezigheid grepen de Noorse schaatsster Ragne Wiklund en Schouten, respectievelijk tweede en derde in het klassement, hun kans. Concurrentie van Wiklund Schouten won dit seizoen de eerste drie wereldbekerwedstrijden, maar sloeg de wedstrijd in Canada over in voorbereiding op de Olympische Spelen. Ze moest in Heerenveen winnen om ook het klassement te winnen. Dat lukte, maar niet met zo'n grote overmacht als dat ze het hele seizoen deed op de lange afstanden. Bekijk hieronder een samenvatting van de 3.000 meter tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen.

Schouten wint laatste 3.000 meter van seizoen en pakt ook wereldbeker - NOS

Wiklund noteerde als eerste een snelle tijd (3.57,15) in Thialf en legde de lat hoog voor Schouten, die haar hele race achterliep op het schema van de Noorse schaatsster. Met dank aan een goede eindsprint was ze uiteindelijk 0,33 seconde sneller op de finish. Wiklund eindigde in het klassement als tweede, met tien punten minder dan Schouten. In de laatste rit kwam Martina Sábliková, vorig weekend nog verrassend sneller dan Schouten op de 5.000 meter, nog in de buurt, maar haar 3.57,16 was niet voldoende voor de winst.

Jackson en Bowe winnen wereldbeker in Heerenveen De Amerikaanse sprintsters Erin Jackson en Brittany Bowe gingen naar huis met de eindoverwinning in het wereldbekerklassement van respectievelijk de 500 en 1.000 meter. Jackson won de laatste 500 meter van dit seizoen. Bij de wereldbekerfinale in Heerenveen was de Amerikaanse sprintster met exact dezelfde tijd als zaterdag de snelste op het ijs in Thialf. Ze won in 37,32 en boekte daarmee haar zesde wereldbekeroverwinning dit seizoen. Bekijk hieronder een samenvatting van de tweede 500 meter tijdens de wereldbekerfinale.

Jackson wint ook laatste 500 meter en verovert wereldbeker in Heerenveen - NOS

Haar landgenote Bowe reed een verrassend snelle 500 meter en eindigde met 37,55 als tweede achter Jackson. Ook op de 1.000 meter moest Bowe genoegen nemen met de tweede plaats, dit keer achter de Japanse olympisch kampioene Miho Takagi. Takagi won in 1.13,28 en bleef daarmee maar net boven het baanrecord (1.13,15) van Jutta Leerdam. Op gepaste afstand eindigde Bowe met 1.14,07 als tweede. De Amerikaanse specialiste op de 1.000 meter, die dit seizoen twee wereldbekerwedstrijden won, pakte voor het vierde seizoen op rij de eindzege in het wereldbekerklassement. Vierde en vijfde plaats voor Kok Femke Kok pakte zaterdag haar eerste zilveren wereldbekermedaille van dit seizoen op de 500 meter en was op de slotdag 0,01 seconde langzamer dan op de eerste 500 meter. Ze eindigde met 37,65 als vierde. Op de 1.000 meter moest ze met 1.15,73 genoegen nemen met de vijfde plaats. "Helaas ging het niet zo goed vandaag", vertelde een vermoeide Kok na afloop. "Dat heb je soms, ik merk wel dat dit de laatste wedstrijd van het jaar is. Dat breekt me een beetje op en dan mis ik snelheid op het laatste stuk. Het was wel heel leuk om met zoveel publiek op de tribunes te schaatsen. Dat is echt geweldig." Bekijk hieronder de reactie van Femke Kok na de laatste 500 meter van het wereldbekerseizoen.

Vermoeide Kok baalt van laatste 500 meter: 'Mijn lichaam is wel toe aan rust' - NOS