Waarom de Tour op papier de veiligste wielerkoers is

Vandaag begint de Tour de France, 's werelds grootste wielerwedstrijd. Op papier is de Tour de veiligste van alle koersen: er is veel geld om politieagenten in te zetten, straatmeubilair te markeren en 's ochtends nog even de laatste steentjes van het wegdek te poetsen.

Met de hevige recente valpartijen van Fabio Jakobsen tijdens de Ronde van Polen en Remco Evenepoel tijdens de Ronde van Lombardije in het achterhoofd, rijst de vraag: wat zijn de gevaren van wielrennen en wanneer is een parcours veilig? NOS op 3 legt het aan je uit: