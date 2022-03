Oostenrijkse familie Aigner heerst op de paralympische skipiste: negen medailles

Bij de Oostenrijkse paralympische ploeg heeft de trip naar Peking wel wat weg van een familie-uitje. Vader Christian, moeder Petra, dochters Veronika, Barbara en Elisabeth en zoon Johannes zijn allemaal te vinden op of naast de skipiste in China.

Veronika, Barbara en Johannes hebben net als hun moeder een visuele beperking. Ondanks hun verminderde zicht stonden de Aigners al vroeg op de skilatten. Zo begon Veronika al op haar tweede en ze deed dat in eerste instantie nog zonder gids.

Toen haar zicht steeds meer achteruit ging en ze de slalompoortjes niet meer goed zag, klopte ze aan bij haar oudere zussen, die geen visuele beperking hebben. Eerst hielp Irmgard haar, door als gids voor haar te gaan skiën, later nam Elisabeth die rol over. Elisabeth had er op dat moment een driejarige carrière als slalomskiër opzitten.