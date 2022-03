Zes jaar lang in de topzes, maar toch wil FC Utrecht meer

Sinds de zomer van 2015 is Zuidam in zijn huidige rol actief. De aankoop van Sébastien Haller was meteen een schot in de roos, waarmee alle clubrecords werden gebroken. "Gekomen als een relatief onbekende speler, die ons uiteindelijk veel heeft gebracht."

Zuidam (41) was als voetballer nooit een opvallende kracht. Hij speelde zijn beste wedstrijd voor de FC misschien wel tegen Legia Warschau, uitgerekend op een Europese avond die in de Domstad door zware supportersrellen zo snel mogelijk uit het collectieve geheugen werd verdrongen.

Bij de verloskundigenpraktijk raakte Zuidam twaalf jaar geleden aan de praat met de zus van Van Seumeren. Die contacten leidden tot een baan bij de jeugdopleiding en later de scouting van FC Utrecht. Ook schreef hij een beleidsplan voor de club. "En zo zijn we het sindsdien samen gaan doen."

"Buitenkansje, ik hou zelf niet zo van dat woord. En wat is de definitie van een goede of slechte aankoop? En wat is goed beleid? Kan je een dure aankoop vergelijken met een transfervrije speler?"

FC Utrecht is de club van de hoge pieken en diepe dalen, al sinds jaar en dag. Zo werden Feyenoord en Ajax dit seizoen al verslagen, maar werd er ook geknoeid tegen hekkensluiter Fortuna Sittard en verloren van NAC Breda in de beker.



Zuidam bekijkt het wat breder. De laatste zes seizoenen eindigde het eerste elftal uiteindelijk steevast in de topzes.



"We zijn eigenlijk nooit zo stabiel geweest. We werken de afgelopen jaren met het zevende à achtste spelersbudget in de eredivisie, dus zijn wat dat betreft altijd boven onze stand geëindigd. En dat terwijl we vaak ook onze beste spelers moesten verkopen om de begroting sluitend te maken."



"Natuurlijk gaan mensen op een gegeven moment steeds meer verwachten. Maar laten we niet vergeten: vroeger was zo'n zesde plaats al een uitschieter."

Vijf trainers versleten

Desondanks versleet FC Utrecht onder zijn bewind al vijf trainers, waarvan Erik ten Hag en John van den Brom werden verkocht. En de huidige eindverantwoordelijke heeft een aflopend contract. René Hake overleefde voor de winterstop een zelfbenoemde crisis, wat betreft zijn toekomst hangt alles voor hem af van het verdere verloop van het seizoen.

En soms moet je ook gewoon even een meevaller hebben in het voetbal, zoals Zuidam had met Denso Kasius. Die verdediger speelde nog nooit een minuut in het eerste, maar werd tijdens zijn verhuurperiode aan FC Volendam deze winter vrij abrupt voor 3,5 miljoen euro weggekocht door Bologna.

"Zo zie je maar hoe snel het kan gaan in dit wereldje", zegt Zuidam. "Ook aan een speler als Nicolas Gavory verdienden we in korte tijd veel geld. Cyriel Dessers is in eerse instantie niet voor de hoofdprijs verkocht, maar leverde ons via een doorverkooppercentage alsnog een mooi bedrag op."