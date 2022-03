'De jeugdzorg is ziek', en in Lelystad proberen ze daar wat aan te doen

Vanaf maandag mogen we stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met de oorlog in Oekraïne lijken lokale kwesties even ver weg, maar gemeenten gaan over grote onderwerpen die iedereen raken. Bovendien: ze krijgen er steeds meer taken bij.

De jeugdzorg bijvoorbeeld; een hoofdpijndossier voor de lokale politiek. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg en krijgen hiervoor geld van de Rijksoverheid, maar dat is structureel te weinig.

Gemeenten zijn daardoor gedwongen flink te bezuinigen. En dat heeft een prijs.

Geen begeleider meer

"De jeugdzorg kostte veel te veel geld, we konden het niet binnen budget organiseren", zegt Madelon van Noort, wethouder in Lelystad. Die gemeente besloot daarom in 2020 tot een andere koers. "We merkten ook dat het systeem niet meer goed was voor de kinderen zelf. Er waren kinderen die 12 jaar lang structureel naar therapieën gingen. Is dat echt goed voor het kind?"

Dankzij de veranderingen zijn de geldtekorten weggewerkt. Maar de wachtlijsten zijn niet verdwenen. En een deel van de kinderen valt nu buiten de boot, zegt de oppositie. "Kinderen raken tussen wal en schip", zegt ChristenUnie-gemeenteraadslid Annemieke Messelink.

"Ze zouden hulp krijgen, maar hebben die nog altijd niet. Ze komen daardoor bijvoorbeeld thuis te zitten terwijl ze eerder wel naar school gingen. Dat is zorgwekkend."

De 12-jarige Mark Bomhof, bijvoorbeeld, heeft ADHD en autisme. Hij functioneert niet in groepen en had voor acht uur in de week een individueel begeleider, Herman. Die komt nu niet meer. "We missen Herman heel erg, hij gaf een stuk rust in de week", zegt Marks alleenstaande moeder Martine Bomhof. "Mark heeft naast mij iemand nodig die hem begrijpt en hem kan aansturen en waar hij van kan leren. En dat missen we nu."

Ook Mark zelf baalt. "Herman hielp me heel erg":