'Rusland neemt groot risico met raketaanval vlakbij Poolse grens'

"Dit is een nieuwe terroristische aanval op vrede en veiligheid bij de EU- en NAVO-grens", zegt de Oekraïense minister van Defensie op Twitter. Hij stelt dat er buitenlandse instructeurs werken op het IPSC, maar onduidelijk is nog of die er ook waren tijdens het bombardement.

Een militair trainingscentrum vlakbij Polen is geraakt door Russische raketten, melden de Oekraïense autoriteiten. Het Russische leger heeft met deze meest westelijke luchtaanval in Oekraïne tot nu toe volgens deskundigen een groot risico genomen. Als er raketten in NAVO-land Polen terechtkomen kan de oorlog internationaal escaleren.

De gouverneur stelt dat er circa 30 raketten zijn afgevuurd op het legertrainingscentrum. Generaal buiten dienst Mart de Kruif spreekt in het NOS Radio 1 Journaal van een zeer riskante luchtaanval. "Maar dat risico is het de Russische strijdkrachten kennelijk waard." Het Kremlin heeft nog niet gereageerd op de berichten over de raketaanval op het militaire trainingscomplex.

Artikel 5

Volgens Artikel 5 uit het handvest van de NAVO is een aanval op één lidstaat, zoals Polen, een aanval op alle lidstaten. In theorie kan een afzwaaier van Russische kant de hele NAVO bij het conflict betrekken - maar in de praktijk zal dat volgens De Kruif niet automatisch gebeuren. "Als er wat fout was gegaan had president Poetin vast een excuus achter de hand."

Het bombardement op het IPSC past binnen de Russische strategie, vervolgt de generaal buiten dienst. Het Kremlin probeert volgens hem zo veel mogelijk militaire doelwitten vanaf grote afstand uit te schakelen. "Overal waar Russische militairen op de korte afstand vechten met Oekraïense strijdkrachten, lijden ze verliezen. Dat willen ze voorkomen."