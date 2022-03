Ogen waren gericht op Kampschreur, maar De Langen steelt de show in Peking

"Het is geweldig", jubelt De Langen na zijn zilveren slalommedaille. "To finish first, you first have to finish. Zo zie je maar." Daarmee doelt de 23-jarige Nederlander op de ontknoping van het slotnummer. Na de eerste run bezette hij de vijfde plaats, maar nadat enkele concurrenten onderuit gingen in de tweede run, klom hij naar de tweede plaats.

Voorafgaand aan de Paralympische Spelen waren de ogen van de Nederlanders vooral gericht op Jeroen Kampschreur, maar na negen dagen wintersport in Peking is het Niels de Langen die naar huis gaat met de meeste medailles. Hij pakte brons op de supercombinatie en sloot het toernooi af met zilver op de slalom.

Ook landgenoot en goede vriend Kampschreur haalde de finish niet in zijn tweede run. "Echt flink balen voor Jeroen. Ik weet dat dit hem ligt en dat hij het kan. Hij had hier gewoon goud kunnen pakken", weet De Langen.

Kampschreur zelf zag ook al een gouden medaille aan de horizon glinsteren, nadat hij in de eerste run de tweede tijd had neergezet. "Ik durf te wedden dat ik op goudkoers lag, en nu lig ik eruit", is zijn teleurgestelde reactie. "Ik had echt heel veel vertrouwen in vandaag, echt heel veel. Het is enorm teleurstellend dat dit gebeurde."

Bizar

Na zijn glijpartij bleef Kampschreur minutenlang naast de piste staan, op het punt waar het misging. "Ik was er nog helemaal niet aan toe om naar beneden te komen en iedereen te feliciteren", legt hij uit. "Ik had even wat tijd nodig." Eenmaal beneden ontving hij de nodige knuffels en vloeiden er wat tranen. "Dat is sport, het hoort erbij."

Zowel bij De Langen als bij Kampschreur moet het resultaat van de slalom nog even inzinken. "Echt bizar, ik besef het nog niet", aldus een glunderende De Langen, terwijl Kampschreur nog niet beseft dat het toernooi erop zit. "Dit was de laatste race, de Spelen zijn voorbij..."