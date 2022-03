Wekdienst 13/3: Laatste campagnedag raadsverkiezingen • Slotdag Paralympische Spelen

Goedemorgen. Vandaag wordt in verschillende landen gedemonstreerd tegen de oorlog in Oekraïne. Verder is het de laatste dag van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen én de slotdag van de Paralympische Spelen in Peking.

Het wordt grotendeels droog met wat zon, sluier- en stapelwolken. Het wordt 14 of 15 graden bij een meest matige zuidelijke wind. In de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In verschillende landen, waaronder Rusland, wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de oorlog in Oekraïne. De gevangen Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft Russen opgeroepen te gaan protesteren. In dit artikel lees je wat er gebeurt met Russen die tijdens zo'n demonstratie worden opgepakt.

Het is de laatste campagnedag voor de gemeenteraadsverkiezingen van komende week. Politici gaan de straat op om mensen te spreken en proberen stemmen te winnen. Het laatste nieuws over de naderende raadsverkiezingen lees je in ons campagneblog op NOS.nl en de app.

Het is de slotdag van de Paralympische Spelen in Peking. Met opnieuw twee streams van de wedstrijden maar ook de sluitingsceremonie. Die is vanaf 13.00 uur live te volgen via NOS.nl, in de NOS-app of op NPO 2.

Verder de slotrit van de wielerkoers Parijs-Nice, rechtstreeks te volgen vanaf 15.10 uur op NPO1, NOS.nl en in de NOS-app.

De wereldbekerfinale bij het schaatsen in Heerenveen is te zien op NOS.nl, in de NOS-app en NPO 1 vanaf 13.10 uur.

Wat heb je gemist? Bijna 13.000 mensen zijn gisteren via humanitaire corridors geëvacueerd uit diverse Oekraïense steden. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak op Facebook. Hij kondigde voor zondagavond een nieuwe corridor aan voor Marioepol, waar zwaar gevochten wordt. Zelensky klonk verder strijdbaar: "We moeten volhouden en blijven vechten. We moeten dag en nacht blijven zoeken naar manieren om de vijand zoveel mogelijk pijn te doen. We zullen heroveren wat van ons is." Zelensky riep Westerse landen opnieuw op meer te doen, alleen zei hij er niet bij op welke steun hij doelde.

Het laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne lees en zie je in het liveblog.

Ander nieuws uit de nacht: Gezin in auto beschoten op snelweg bij Deventer: de aanleiding voor het schieten is nog onduidelijk, er zijn twee mensen aangehouden.

Gewonden bij steekincident in New Yorks museum MoMA: de politie heeft de verdachte nog niet kunnen vinden.

Raketten afgevuurd op Koerdische stad Erbil in Irak: Amerikaanse en Iraakse bronnen melden dat de projectielen vanuit Iran op de stad zijn afgevuurd. En dan nog even dit: Met een groots eerbetoon in een uitverkocht Thialf hebben Sven Kramer en Ireen Wüst afscheid genomen van de schaatssport. "Het was echt te gek, het heeft alle verwachtingen overtroffen", vertelden de twee schaatslegendes na afloop van de ceremonie in Heerenveen:

