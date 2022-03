Wekdienst Peking: zilver voor vlaggendrager De Langen, Kampschreur weer onderuit

Op de slotdag van de Paralympische Spelen heeft zitskiër Niels de Langen nog voor een verrassing gezorgd. Op de slalom pakte hij het zilver achter de grote favoriet Jesper Pedersen. Jeroen Kampschreur lag na de eerste run op medaillekoers, maar gleed onderuit en haalde in zijn tweede run de finish niet. Het is niet de eerste medaille in Peking voor De Langen. Eerder deze week pakte de 23-jarige Nederlander al brons op de supercombinatie, na een ijzersterke slalom. "Heerlijk, mijn eerste medaille op de Spelen", was toen zijn reactie. Die bronzen medaille leverde hem de eer op om de Nederlandse vlag te mogen dragen tijdens de sluitingsceremonie. Maar voordat hij met die vlag het stadion binnenloopt vanmiddag, moest er nog een slalom geskied worden.

De sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen in Peking is zondag 13 maart live te volgen via NOS.nl, in de NOS-app of op NPO 2. Om 13.00 uur (Nederlandse tijd) start de ceremonie.

Na de eerste run had De Langen de vijfde tijd en moest hij flink wat achterstand goedmaken om op het podium te eindigen. Zijn tweede run was wederom solide, waarna hij onderaan de piste kon toekijken hoe zijn concurrenten het er vanaf brachten. Na glijpartijen van de Japanner Takeshi Suzuki en Italiaan Renè de Silverstro was hij al verzekerd van zijn tweede plak van deze Spelen. Vervolgens verscheen landgenoot Kampschreur aan de start. De winnaar van het zilver op de supercombinatie had een snelle eerste run neergezet en lag met slechts 0,39 seconden achterstand op de nummer één Pedersen, op medaillekoers. Noorse dominantie Kampschreur nam veel risico in zijn tweede run, wat hem duur kwam te staan. Kampschreur haalde de finish niet, waardoor De Langen nog een plaats klom in de eindklassering. Favoriet Pedersen ging als laatste naar beneden en dat ging, net zoals het hele toernooi van de Noor, vlekkeloos. De 22-jarige Noor won op de vijf onderdelen al drie keer goud (Super G, supercombinatie en reuzenslalom) en een keer zilver (afdaling). Daar kwam vandaag dus nóg een gouden medaille bij. Bekijk in de video's hieronder de slaloms van De Langen en Kampschreur.