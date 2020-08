Kankercentrum Nederland: door corona 5000 diagnoses minder dit voorjaar

Omdat dit voorjaar door de coronauitbraak veel reguliere zorg niet beschikbaar was of gemeden werd, zijn er 5000 kankerdiagnoses minder gesteld dan in de voorgaande tien jaren. Voor een deel van de betrokken patiënten kan dat veel verschil maken: het verschil tussen uitgezaaid en niet-uitgezaaid, tussen een zware behandeling en een lichtere. Dat zegt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), een onderzoeks- en adviescentrum voor kanker.

Het is niet duidelijk hoe vaak uitgestelde kankerdiagnose de patiënt extra schade oplevert. "We kunnen dat pas op de lange termijn goed analyseren", zegt Otto Visser, directeur registraties bij IKNL. "We zijn voor borstkanker al in meer detail aan het uitzoeken wat de gevolgen zijn. Op basis van die informatie kunnen we leren wat we in de toekomst op het gebied van diagnostiek het beste kunnen doen."

Het risico op een ongunstiger ziekteverloop is het grootst bij de meest agressieve kankervormen. Bijvoorbeeld bij melanomen, de agressiefste vorm van huidkanker, en sarcomen, agressieve tumoren in botten of weke delen zoals spieren en zenuwweefsel. Maar ook bij acute lymfeklierkanker en acute leukemie kan het al snel verschil maken of een diagnose met vertraging komt.

Pech

"Voor longkanker en alvleesklierkanker geldt dat die vaak pas in zo'n laat stadium worden ontdekt, dat er veelal geen succesvolle behandeling meer mogelijk is", zegt Visser.

Voor veel andere kankers is dat anders. Darmkanker, prostaatkanker en borstkanker worden in veruit de meeste gevallen vroegtijdig opgespoord.

"Zeker als mensen deelnemen aan de bestaande bevolkingsonderzoeken voor darmkanker en borstkanker", zegt Visser. "Maar bij jonge vrouwen kan borstkanker zeer agressief verlopen en mensen kunnen ook heel erg pech hebben en ook bij die kankers nadelige gevolgen ondervinden van een uitgestelde diagnose."