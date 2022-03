Wapenexpert filmset Rust: ik was niet gevraagd om wapen Baldwin te checken

De vrouw die verantwoordelijk was voor de wapens op de set van de film Rust zegt dat ze niet was opgeroepen om het wapen te controleren waarmee iemand van de filmploeg per ongeluk werd doodgeschoten. Dat staat in een verklaring die de Amerikaanse zender CNN heeft ingezien.

Acteur Alec Baldwin schoot in oktober per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins dood en verwondde regisseur Joel Souza. Hij zegt dat hij niet wist dat er kogels in het pistool zaten en dat hij de trekker helemaal niet had overgehaald.

In de verklaring van wapenexpert Hannah Gutierrez Reed staat dat Baldwin en de andere medewerkers op de set "de plicht en de verantwoordelijkheid hadden om haar het pistool te laten inspecteren en veiligheidsinstructies te laten geven voordat er met het wapen zou worden gewerkt".

'Baldwin wilde nooit meewerken'

Ook verklaren haar advocaten dat ze tegen "voortdurende weerstand" van Baldwin aanliep als ze uitleg wilde geven over wapens. "Hij ging nooit op haar aanbod in en het was voor haar niet mogelijk om bepaalde trainingen te geven vanwege budgettaire redenen en omdat ze door de afdeling productie aan de kant werd geschoven."

Toch wist Baldwin dat hij onder geen beding een vuurwapen had mogen richten op crewleden, zegt Reed. "Tegen alle regels en gezond verstand in heeft hij dat toch gedaan."

Baldwin liet eerder zijn versie van de gebeurtenissen optekenen door zijn advocaten. Hij zegt dat hij aan cameravrouw Hutchins had gevraagd of hij het pistool moest laden, zoals volgens hem in het script stond. Daar zou ze mee hebben ingestemd. Hij zou de hamer naar achteren hebben getrokken, maar niet ver genoeg om het wapen te laden. Toen hij de hamer weer losliet, werd het fatale schot gelost, aldus Baldwin.