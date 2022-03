Gezin in auto beschoten op snelweg bij Deventer

Op de snelweg A1 bij Deventer is gisteravond een auto beschoten vanuit een andere auto. In het beschoten voertuig zat volgens RTV Oost een gezin: een man, een vrouw en twee kinderen.

Een van de inzittenden raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Al rijdend werd er geschoten. Daarna zette de bestuurder die onder vuur werd genomen de auto op de eerstvolgende parkeerplaats stil.

De aanleiding voor het schieten is nog onduidelijk. Er zijn twee mensen aangehouden. Het is niet bekend wat hun rol is en waar ze van verdacht worden.