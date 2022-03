Nadal door het oog van de naald in Indian Wells

Rafael Nadal heeft met pijn en moeite de derde ronde van het masterstoernooi in Indian Wells bereikt. De als vierde geplaatste Spanjaard keek tegen Sebastian Korda in de derde set tegen een dubbele break achterstand (2-5) aan, maar won met 6-2, 1-6, 7-6 (3).

Op Roland Garros in 2020 had Nadal het vorige duel met Korda simpel gewonnen met 6-1, 6-1, 6-2 en ook nu leek een eenvoudige zege in de maak toen hij direct op 4-0 kwam.