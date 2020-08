Wekdienst 29/8: Start Tour de France en coronaprotesten in Berlijn

Eerst het weer: vandaag schijnt af en toe de zon. In de ochtend vallen er in het westen al een paar buien, vanmiddag kan het overal gaan regenen. Ook is er kans op onweer. Het wordt rond de 19 graden.

Goedemorgen! Vandaag begint de Tour de France in Nice en gaan demonstranten in Berlijn de straat op tegen de coronamaatregelen.

Wat kun je vandaag verwachten?

De 107e editie van de Tour de France start in Nice. Le Grand Départ is vanaf 13.10 uur te zien via NPO 1, de NOS-app en NOS.nl en te volgen via Radio Tour de France op NPO Radio 1. Die kanalen volgen alle etappes tot en met 20 september op de voet. Lees hier meer.

In Berlijn gaan mensen de straat op om te protesteren tegen de coronamaatregelen van de Duitse regering. Het stadsbestuur had de demonstratie eerder verboden, maar de rechter gaf er gisteren toch toestemming voor.

Om 14.00 uur worden de slachtoffers herdacht die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen bij het aanleggen van de Birma-Siamspoorweg, tussen het huidige Myanmar en Thailand, en de Pakan Baroe-lijn op Sumatra. Geïnteresseerden kunnen hier live meekijken.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse acteur Chadwick Boseman is overleden aan de gevolgen van darmkanker. Hij was onder meer bekend van zijn rol als de superheld Black Panther in de succesvolle reeks stripverfilmingen van Marvel. Twee jaar geleden kreeg dat personage een eigen film, die drie Oscars won.

De familie van Boseman heeft zijn dood bekendgemaakt op zijn accounts op sociale media. In dat bericht staat dat al in 2016 darmkanker werd vastgesteld bij de acteur, maar dat was niet publiekelijk bekend. Boseman is 43 jaar geworden.

Ander nieuws uit de nacht:

Politie: Jacob Blake was agressief, had mes bij zich: De 29-jarige Blake, die vorige week zeven keer in zijn rug werd geschoten door een agent, zou voorafgaand aan dat incident ook agressief zijn geweest. Volgens de politievakbond hield hij bijvoorbeeld een agent in een hoofdklem.

Tweede bekentenis om koeltruckdrama Engeland: Een Noord-Ierse man, die wordt verdacht van de dood van 39 Vietnamezen in een koelvrachtwagen, heeft schuld bekend. Hij wordt gezien als leider van een mensensmokkelbende.

Rellen in Malmö na koranverbranding op plein: Gistermiddag waren op meerdere plekken in de Zweedse stad anti-islamacties. Daarop gingen tegendemonstranten 's avonds de straat op. Maar hun protest liep uit de hand.

Barbershop beschoten in Amsterdam-West, geen gewonden: De beschieting was rond 04.20 uur aan de Slotermeerlaan. Volgens getuigen kwamen de daders op een scooter aanrijden, waarna de bijrijder afstapte en het vuur opende.

En dan nog even dit:

NOS Journaal-presentator Astrid Kersseboom is dit seizoen de winnaar van de kennisquiz De Slimste Mens. In de eindstrijd nam ze het op tegen operazangeres Francis van Broekhuizen en Jeroen Grueter, commentator van NOS Sport.

Astrid Kersseboom wist haar collega Jeroen Grueter uiteindelijk te verslaan met een kennisvraag over het Britse gerecht fish and chips: