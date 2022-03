Koploper Milan blijft op titelkoers, Juventus boekt derde competitiezege op rij

Koploper AC Milan heeft tegen Empoli geen fout gemaakt. Zonder te sprankelen won het in San Siro met 1-0. Milan zocht meteen de aanval en had via Alessandro Florenzi bijna succes. Doelman Guglielmo Vicario hield hem met een knappe reflex van de 1-0 af. Die goal viel even later toch. De Franse verdediger Pierre Kalulu vond na een vrije trap in de muur van zijn landgenoot Olivier Giroud in de rebound met een geplaatst schot het net. Florenzi en Giroud lieten kansen op de 2-0 onbenut.

Pierre Kalulu scoort - Pro Shots

Milan-keeper Mike Maignan was vlak na rust attent bij een poging van Filippo Bandinelli. Empoli kreeg even kleur op de wangen, maar het spel van de bezoekers verbleekte al snel weer. Milan speelde na rust ook flets. Het kwam niet verder dan twee pogingen van Junior Messias. Meer had het ook niet nodig. De Italiaanse nummer twee Internazionale gaat zondag op bezoek bij Torino en nummer drie Napoli brengt een bezoek aan Hellas Verona. Goede generale Juventus voor CL-duel Juventus zette zijn opmars voort. Vier dagen voor de return tegen Villarreal in de Champions League boekte de Oude Dame zonder meerdere vaste krachten de derde competitiezege op rij, 1-3 bij Sampdoria.

Álvaro Morata viert de 1-3 bij Sampdoria - AFP

In Genua ontbraken onder anderen Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Paulo Dybala, Denis Zakaria en Weston McKennie. Hulp van Sampdoria Matthijs de Ligt vormde evenals in de voorgaande wedstrijd tegen Spezia (1-0) een verdedigingsduo met Daniele Rugani. De twee hadden geen moeilijke avond. Juve kreeg de voorsprong in de schoot geworpen door oud-VVV-speler Maya Yoshida.

Moise Kean en Samdoria-keeper Wladimiro Falcone - AFP

Na een voorzet van rechts van Juan Cuadrado gleed Yoshida de bal met de dreiging van Juve-spits Moise Kean achter hem in eigen doel. Na een onnodige overtreding van Samp-verdediger Omar Colley op Kean kregen de bezoekers een strafschop, die door Álvaro Morata werd benut. Aansluitingstreffer Een kwartier voor tijd kreeg Sampdoria de kans om de spanning terug te brengen, maar Wojciech Szczesny stopte de penalty van Antonio Candreva. Met een door Morata van richting veranderde vrije trap van Abdelhamid Sabiri viel de aansluitingstreffer alsnog. Vier minuten na de goal van Sampdoria stelde Morata de zege van Juventus veilig met een kopbal op aangeven van Manuel Locatelli. De overwinning betekende dat Juventus als enige Serie A-team ongeslagen bleef in 2022 en de vierde plaats verstevigde.

Stand Serie A - NOS